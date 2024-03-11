Турция готовится к поствыборному визиту Путина

В Анкаре заявили, что власти готовятся к визиту Владимира Путина в Турцию. Конкретные сроки пока не известны, но подготовка ведется в соответствии с поручениями.

Подготовка к визиту Владимира Путина в Турцию ведется, конкретные сроки пока не известны, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента Турецкой Республики.

Собеседник отметил, что подготовка к визиту российского лидера ведется в соответствии с поручениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он добавил, что ведомства, готовящие встречу, представят отчет для переговоров глав государств.

Ранее Эрдоган выразил надежду, что Путин приедет в Турцию после выборов в местные органы самоуправления, которые запланированы на 31 марта. Помимо этого, в СМИ говорилось, что встреча президентов может состояться в середине апреля – начале мая.

Выборы президента России

Напомним, Владимир Путин на выборах президента России набрал более 87% голосов избирателей после обработки 99% бюллетеней. Это рекордный результат и рекордная явка на президентских выборах в России.