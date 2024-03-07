Вестник Кавказа

Песков: сроки визита Путина в Турцию пока не определены

Песков: сроки визита Путина в Турцию пока не определены
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что пока сроки визита Путина в Турцию не определены и будут согласованы по каналам дипломатической связи.

Точная дата визита главы РФ Владимира Путина в Турцию пока не известна и она будет утверждена по дипломатическим каналам. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

"Визит давно готовится. Мы тоже ждем этого визита. Это важный (визит), мы ждем этих контактов на высшем уровне российско-турецких. В настоящий момент четких сроков этих контактов у нас нет, они будут весьма оперативно согласованы по дипломатическим каналам"

– Дмитрий Песков 

Говоря об основных темах, которые будут обсуждаться на встрече главы РФ и президента Турции, Песков уточнил, что будут освещены вопросы региональной политики, экономические и торговые отношения двух стран. 

"Это прежде всего наши двусторонние отношения, торгово-экономические отношения. Очень много вопросов там нуждается во внимании глав государств"

– Дмитрий Песков 

Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что планирует провести визит с Владимиром Путиным после того, как в Турции состоятся муниципальные выборы, которые намечены на 31 марта. 

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