Песков: сроки визита Путина в Турцию пока не определены

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что пока сроки визита Путина в Турцию не определены и будут согласованы по каналам дипломатической связи.

Точная дата визита главы РФ Владимира Путина в Турцию пока не известна и она будет утверждена по дипломатическим каналам. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Визит давно готовится. Мы тоже ждем этого визита. Это важный (визит), мы ждем этих контактов на высшем уровне российско-турецких. В настоящий момент четких сроков этих контактов у нас нет, они будут весьма оперативно согласованы по дипломатическим каналам"

– Дмитрий Песков

Говоря об основных темах, которые будут обсуждаться на встрече главы РФ и президента Турции, Песков уточнил, что будут освещены вопросы региональной политики, экономические и торговые отношения двух стран.

"Это прежде всего наши двусторонние отношения, торгово-экономические отношения. Очень много вопросов там нуждается во внимании глав государств"

– Дмитрий Песков

Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что планирует провести визит с Владимиром Путиным после того, как в Турции состоятся муниципальные выборы, которые намечены на 31 марта.