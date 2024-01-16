Турция дополнила список документов для получения ВНЖ

Власти Турции увеличили количество документов для оформления вида на жительство в республике. Теперь, желающим получить ВЖН, необходимо предоставить адрес UETS.

Дополнительные условия для получения вида на жительство Турции будут введены с 15 апреля. Информацию об этом распространила пресс-служба Управления по делам миграции МВД республики.

Уточняется, что теперь необходимо будет предоставить адрес Национальной системы электронного оповещения или UETS.

"В соответствии с Законом об уведомлении 7201 и Положением об электронном уведомлении 30617 для отправки и доставки уведомлений физическим лицам была создана Национальная система электронного уведомления (UETS)"

- пресс-служба Управления по делам миграции МВД Турции

Чтобы получить необходимый документ, граждане могут прийти на почту с паспортом и действующим ВНЖ, а также предоставить о себе все контактные данные. Также необходимый документ можно оформить в электронном варианте, с помощью электронной подписи.

Как сообщалось ранее, в позапрошлом году россияне заняли лидирующие позиции среди граждан, которые переехали в республику. Всего в Турцию уехали порядка 100 тыс граждан России.

Также в прошедшем году Турция увеличила границу стоимости жилья для получения ВНЖ до $200тыс.