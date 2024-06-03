Тройное убийство 30-летней давности раскрыли на Ставрополье

Житель Кисловодска убил своих родственников из-за спора о наследстве. Совершить убийство ему помог его друг. Преступников удалось задержать спустя 32 года.

В Ставропольском крае заключили под стражу подозреваемых в тройном убийстве, которое произошло в Кисловодске более 30 лет назад. Об этом сказано в заявлении СУ СКР по региону.

Следствие полагает, что в одной из семей Кисловодска возник конфликт, связанный с разделом имущества умершей бабушки.

"В ноябре 1992 года обвиняемые – внук со своим другом – пришли в домовладение к дедушке, который проживал совместно со своим сыном и его семьёй. Связав женщину, они произвели в жильцов дома несколько выстрелов. Пожилой хозяин дома, его сын – дядя одного из стрелявших – и женщина погибли на месте"

– пресс-служба ведомства

Там отметили, что после этого внук и его друг покинули место преступления.

Раскрыть убийство спустя 32 года помогла криминалистическая экспертиза. В отношении фигурантов завели уголовное дело.