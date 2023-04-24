Неправильно выполненная реконструкция не принесла пользы стадиону во Владикавказе. Из-за нарушения технологии одна из трибун заметно деформировалась.
Проблемы начались на стадионе "Спартак" во Владикавказе после реконструкции - как сообщили в Минстрое Северной Осетии, одна из трибун подверглась деформации.
Речь идет о Восточной трибуне в секторе №6.
"Во время заливки была нарушена технология укладки, в результате чего произошла деформация опалубки"
— Минстрой Северной Осетии
Отметим, что на реконструкцию был направлен миллион рублей.
Теперь подрядчику предстоит демонтировать трибуну и исправить ошибки. Срок работ - пять недель. Их будут совершать на средства генподрядчика.