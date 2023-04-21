Опубликовано: 23:35, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Прокуратура Ставропольского края

Правоохранители проверяют качество реставрации Пушкинских ванн - памятника архитектуры в Пятигорске. Ранее поступил сигнал о том, что работы ведутся с вопиющими нарушениями.

Пушкинские ванны могли пострадать от небрежной реставрации в Пятигорске.

Информация об этом изначально была опубликована в одном из известных Telegram-каналов. В сообщении обращалось внимание на то, что, вместо кирпичной кладки, поверх стены кладут цемент, затем красят и буквально рисуют сверху кирпичи.

Проверкой сигнала об опасности, угрожающей памятнику архитектуры, займутся прокуратура и следственные органы.

Они установят, насколько выполняются условия, необходимые для сохранения объекта культурного наследия. Кроме того, проверка поможет выявить несоответствие работ проекту.