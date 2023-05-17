Опубликовано: 8:54, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выжившего нашли под завалами в Сирии, мужчина более трех месяцев провел в ловушке после землетрясения. Теперь врачи борются за его жизнь.

Крайне истощенный мужчина обнаружен в Сирии при разборе завалов после мощнейшего февральского землетрясения. Чудесного спасения мужчина ждал более трех месяцев.

Стихийное бедствие ударило по юго-востоку Турции и приграничным районам Сирии 6 февраля. Два мощных подземных толчка разрушили тысячи домов, погибли десятки тысяч людей. Магнитуда катастрофического природного явления составила 7,7 и 7,6 балла. Спасательные работы велись круглосуточно, под завалами оставались живые люди, пострадавшие и заблокированные обломками зданий. В Турции погибли 50,8 тыс человек, в Сирии - 5,8 тыс жителей, пострадали в результате бедствия свыше 400 тыс сирийцев.

Спасателям в Сирии удалось вызволить из-под завалов живыми 1,5 тыс человек. Затем, спустя несколько недель, поиски прекратились, начались работы по ликвидации последствий землетрясения, разбору завалов. Спустя 100 дней после катастрофы, 16 мая, в Сирии нашли еще одного выжившего. Мужчина крайне истощен, как он смог выжить более трех месяцев без воды и еды - загадка. Пострадавший передан медикам, сообщает сирийский портал Akhbare_fouri.