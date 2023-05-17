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Новость о выжившем после землетрясения в Сирии оказалась фейком

Новость о выжившем после землетрясения в Сирии оказалась фейком
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
История спасенного после землетрясения в Сирии мужчины, который якобы провел три месяца под завалами, оказалась выдумкой. Однако на широко разошедшемся фото изображен действительно существующий сириец.

Сообщение о выжившем после страшного землетрясения в Сирии мужчине, который якобы провел под завалами три месяца, оказалось фейком.

Его разоблачило ливанское издание An Nahar. По ее информации, на снимке, опубликованном сайтом Akhbar.fouri, на самом деле житель Сирии, который родился в 1984 году.

Мужчина живет в одном из городов в Идлибе и страдает от болезни кожи - у него псориаз.

Фото больного портал получил от его двоюродного брата. Родственник хотел таким образом распространить информацию о плачевном состоянии кузена, который из-за болезни не встает с кровати. Его конечная цель - найти деньги на лечение брата.

Три месяца под завалами - в Сирии найден выживший в землетрясении

Три месяца под завалами - в Сирии найден выживший в землетрясении

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