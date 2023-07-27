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Трезвый водитель причинил вред здоровью подростка в ДТП на Ставрополье

авария в Георгиевске
© Фото: сайт Госавтоинспекции Ставрополья
В Ставропольском крае владелец иномарки столкнулся с "Ладой", в результате чего пострадал подросток и водитель отечественной машины.

В результате автоаварии в Георгиевске Ставропольского края пострадали два человека, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Как заявили в ведомстве, водитель BMW врезался в "Ладу", не заметив ее при совершении поворота. ДТП произошло 26 июля на улице Октябрьской.

Находящимся внутри отечественной иномарки водителю и 15-летнему подростку потребовалась медицинская помощь. Их доставили в городскую больницу.

Отмечается, что владелец BMW был в трезвом состоянии и не нарушал правил дорожного движения за последние два года. В настоящее время ведется проверка.

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