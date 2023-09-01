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Трехнедельный запрет на посещение лесов ввели в Адыгее из-за жары

Трехнедельный запрет на посещение лесов ввели в Адыгее из-за жары
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ходить и ездить в лес в ближайшее время нельзя жителям и гостям Адыгеи. Ограничения введены из-за большой вероятности возникновения лесного пожара.

Леса Адыгеи в течение трех недель будут недоступны для посещения. Такое решение приняло профильное республиканское ведомство.

Согласно приказу управления лесов, запрещено:

  • пребывание людей на землях, относящихся к лесному фонду;
  • въезд в леса автомобилей и других транспортных средств;
  • определенные работы.

Причина запрета – угроза лесных пожаров.

Ограничения действуют с сегодня по 21 сентября.

Кроме того, нельзя устраивать костры и, соответственно, сжигать мусор: во время установившейся жары это грозит пожаром.

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