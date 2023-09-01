Трехнедельный запрет на посещение лесов ввели в Адыгее из-за жары

Ходить и ездить в лес в ближайшее время нельзя жителям и гостям Адыгеи. Ограничения введены из-за большой вероятности возникновения лесного пожара.
Леса Адыгеи в течение трех недель будут недоступны для посещения. Такое решение приняло профильное республиканское ведомство.
Согласно приказу управления лесов, запрещено:
- пребывание людей на землях, относящихся к лесному фонду;
- въезд в леса автомобилей и других транспортных средств;
- определенные работы.
Причина запрета – угроза лесных пожаров.
Ограничения действуют с сегодня по 21 сентября.
Кроме того, нельзя устраивать костры и, соответственно, сжигать мусор: во время установившейся жары это грозит пожаром.