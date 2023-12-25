Травлей школьниц в Дербенте заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Дагестана проверит информацию о травле школьниц в Дербенте. Сверстники обвиняют девочек за внешний вид и национальность.

Прокуратура Республики Дагестан сообщила, что проверит в школу в Дербенте, где ученицы подверглись травле со стороны сверстников.

К работе будут привлечены сотрудники Минобразования РД и подразделения по делам несовершеннолетних. Проведением проверки займется прокуратура Дербента.

В надзорном органе заявили, что после проверок, при наличии оснований, будут приняты меры. В мэрии города подчеркнули, что после появления сообщений о травле началась проверка.

Информация об оскорбления девочек за внешний вид и русскую национальность была опубликована в телеграм-канале "Осторожно, новости".

В тексте говорится, что ученики 15-й школы Дербента создали чат в мессенджере, куда добавили ровесниц. Их стали упрекать за их внешний вид, а одну из девочек оскорбляли по национальному признаку. При этом, в сообщении телеграм-канала сказано, что ее называют "крепостной".

Руководство школы знает об инциденте, однако отказывается принимать какие-либо меры по пресечению буллинга.