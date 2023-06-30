Травяные лыжи и пляж: "Малые бобры" открылись под Калининградом

Опубликовано: 23:53, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туркомплекс, где можно кататься на горных лыжах и зимой и летом, открылся в Калининградской области. В "Малых бобрах" туристам будут доступны множество других активностей.

Первые туристы прибыли в горнолыжный туркомплекс "Малые Бобры", который открылся в Калининградской области. О проекте рассказал директор областного центра "Мой бизнес" Кирилл Лило.

По его словам, трассы были созданы на холмах, которыми богата местность.

"Три склона готовы принять желающих прокатиться, а затем отдохнуть в кафе и сафари-тентах. Объект располагает единственным в области тренажером для горнолыжников. Для новичков есть учебная трасса, она же подойдет и для детей"

– Кирилл Лило

Он подчеркнул, что покататься на лыжах все желающие смогут даже жарким летом, при полном отсутствии снега - им помогут травяные лыжи, так называемые grasski. На таких трассах обеспечивается постоянный уровень травы.

Зимой трассы будут формироваться из искусственного снега с помощью снежных пушек, передает "Интерфакс".

Директор подчеркнул, что гости могут не только покататься на лыжах, но и сходить на экскурсии, на прогулку в лес, позагорать на пляже на искусственном пруду.

"Есть и костровая зона, уличный кинотеатр, веревочный парк. Туристы могут расположиться с ночевкой: десять сафари-тентов общей вместимостью 35 человек уже принимают путешественников. Вскоре появятся еще десять модульных домиков, а к зиме будет введена в эксплуатацию гостиница"

– Кирилл Лило