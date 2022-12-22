Транскам сегодня: дорогу открыли для всех видов машин

Водители всех видов транспортных средств снова могут пользоваться участком Транскама. Ранее движение было ограничено из-за обильного снегопада.
Участок Транскавказской автомагистрали открыли для проезда для всех видов автомобилей. Об этом рассказали 26 февраля в ГУ МЧС по Северной Осетии.
Ранее движение на участке было ограничено из-за сложных погодных условий.
"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда на Транскавказской автомагистрали разрешено движение всех видов транспортных средств на участке населенный пункт Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 12:00 мск"
– пресс-служба управления
Напомним, накануне в этом регионе шел сильный снегопад.