Глава Белого дома заявил об интересе к торговле с Россией

Президент США Дональд Трамп затронул вопрос о возможном восстановлении торговли с Россией, отметив заинтересованность Вашингтона в редкоземельных металлах.
Лидер США Дональд Трамп заявил, что РФ представляет интерес для Вашингтона в торговом отношении. Соединенные Штаты нуждаются в редкоземельных металлах, большими запасами которых обладает Россия.
"У них (РФ – ред.) много вещей, представляющих ценность. Если говорить о редкоземельных металлах. У них есть серьёзные запасы редкоземельных металлов, верно? У них есть практически все возможные формы"
– Дональд Трамп
По словам Трампа, президент России Владимир Путин планировал заключить торговые соглашения с США.
Сегодня Дональд Трамп также заявил, что более не заинтересован в переговорах по украинскому кризису, однако допускает достижение соглашения.