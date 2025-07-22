Вестник Кавказа

Глава Белого дома заявил об интересе к торговле с Россией

Глава Белого дома заявил об интересе к торговле с Россией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент США Дональд Трамп затронул вопрос о возможном восстановлении торговли с Россией, отметив заинтересованность Вашингтона в редкоземельных металлах.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что РФ представляет интерес для Вашингтона в торговом отношении. Соединенные Штаты нуждаются в редкоземельных металлах, большими запасами которых обладает Россия. 

"У них (РФ – ред.) много вещей, представляющих ценность. Если говорить о редкоземельных металлах. У них есть серьёзные запасы редкоземельных металлов, верно? У них есть практически все возможные формы"

– Дональд Трамп 

По словам Трампа, президент России Владимир Путин планировал заключить торговые соглашения с США. 

Сегодня Дональд Трамп также заявил, что более не заинтересован в переговорах по украинскому кризису, однако допускает достижение соглашения.

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