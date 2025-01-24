Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью россиян в авиакатастрофе в Вашингтоне

В авиакатастрофе в США погибли россияне. Трамп подтвердил гибель фигуристов и выразил соболезнования их семьям. Тела погибших будут отправлены на родину.

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме подтвердил, что в авиакатастрофе в Вашингтоне погибли российские граждане.

В небе над Вашингтоном сегодня произошло столкновение самолета авиакомпании American Airlines и военного вертолета. Выживших в катастрофе нет. В самолете находились 68 человек, в вертолете - по крайней мере трое военных.

Предварительно причиной трагедии называют неверные действия экипажа вертолета.

"Это действительно затронуло многих людей, в том числе, к сожалению, граждан других стран, которые находились на борту. Их родные сейчас скорбят в Уичито, Канзасе, здесь, в Вашингтоне, и по всей Америке и в России"

– Дональд Трамп

В самолете летели фигуристы из американской юниорской сборной и тренерский состав. Граждане РФ, чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Вадим Наумов и Евгения Шишкова, погибли в катастрофе. Также есть сведения, что на борту находилась Инна Волянская, обладатель бронзы на чемпионате СССР в парном катании.

Американский лидер соболезнует в связи с гибелью россиян.

"Также среди пассажиров была российская группа очень талантливых людей. К сожалению, они оказались на этом самолете. Мне очень-очень жаль"

– Дональд Трамп

Президент США заявил, что будет оказана помощь в передаче тел погибших на родину, необходимые контакты с Москвой уже произведены.

Напомним, в декабре крушение самолета AZAL случилось в Казахстане, там также в списке жертв оказались граждане РФ. Самолет следовал из Баку в Грозный.