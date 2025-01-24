Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью россиян в авиакатастрофе в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме подтвердил, что в авиакатастрофе в Вашингтоне погибли российские граждане.
В небе над Вашингтоном сегодня произошло столкновение самолета авиакомпании American Airlines и военного вертолета. Выживших в катастрофе нет. В самолете находились 68 человек, в вертолете - по крайней мере трое военных.
Предварительно причиной трагедии называют неверные действия экипажа вертолета.
"Это действительно затронуло многих людей, в том числе, к сожалению, граждан других стран, которые находились на борту. Их родные сейчас скорбят в Уичито, Канзасе, здесь, в Вашингтоне, и по всей Америке и в России"
– Дональд Трамп
В самолете летели фигуристы из американской юниорской сборной и тренерский состав. Граждане РФ, чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Вадим Наумов и Евгения Шишкова, погибли в катастрофе. Также есть сведения, что на борту находилась Инна Волянская, обладатель бронзы на чемпионате СССР в парном катании.
Американский лидер соболезнует в связи с гибелью россиян.
"Также среди пассажиров была российская группа очень талантливых людей. К сожалению, они оказались на этом самолете. Мне очень-очень жаль"
– Дональд Трамп
Президент США заявил, что будет оказана помощь в передаче тел погибших на родину, необходимые контакты с Москвой уже произведены.
Напомним, в декабре крушение самолета AZAL случилось в Казахстане, там также в списке жертв оказались граждане РФ. Самолет следовал из Баку в Грозный.