«Тотальный диктант» напишут на языках народов Северного Кавказа

Участники «Тотального диктанта» смогут проверить не только знания русского, но и языков народов, населяющих Северный Кавказ. Проект направлен и на поддержку искового разнообразия России и на поддержание межкультурной коммуникации между народами.

В нынешнем году организаторы «Тотального диктанта» внесли нововведение, которое позволит участникам писать часть текста диктанта на языках малых народов России. Это стало прекрасной возможностью для носителей осетинского, аварского, агульского и табасаранского языков выразить себя на родном языке в рамках масштабного мероприятия.

«Наша команда в первую очередь занимается продвижением грамотности русского языка, но при этом мы уважаем все языки и хотим, в том числе в рамках „Тотального диктанта“, показать языковое разнообразие и возможности межкультурной коммуникации между людьми, говорящими на разных языках. Именно поэтому мы запустили проект „Тот.Язык“, в рамках которого часть текста диктанта переводится на разные национальные языки, в том числе на малые языки народов России. Этот проект направлен и на поддержку искового разнообразия России и на поддержание межкультурной коммуникации между народами»

– директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков

Расширение границ: языки малых народов в "Тотальном диктанте"

Отметим, что традиционно "Тотальный диктант" проводится на русском языке, объединяя людей разных возрастов и профессий в желании проверить свои знания орфографии и пунктуации. Однако в 2024 году участники акции получат возможность написать часть текста на своем родном языке, что добавит колорита и разнообразия в этот уже поистине международный проект.

Значимость сохранения и развития малых языков

В релизе отмечается, что использование языков малых народов в рамках "Тотального диктанта" - это не только шаг к сохранению культурного наследия и традиций, но и возможность привлечь внимание к уникальным языкам, которые нуждаются в поддержке и развитии. Это отличная возможность для носителей этих языков проявить свою гордость за свою культуру и историю.

Принятие решения включить языки малых народов в акцию "Тотальный диктант" подчеркивает важность сближения различных культур и народов через язык. Это позволит участникам почувствовать себя ближе друг к другу, понимая, что независимо от языка, на котором мы говорим, мы все стремимся к общей цели - укреплению своих знаний и связей.