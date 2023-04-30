Наринэ Абгарян подготовит «Тотальный диктант» в 2024 году

Опубликовано: 2:05, 30 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Автором текста "Тотального диктанта" в будущем году станет Наринэ Абгарян. Ей выпадет честь составить диктант для юбилейной, 20-й акции. Писательницу автором текста выбрали россияне. Популярная писательница Наринэ Абгарян в 2024 году напишет текст для акции "Тотальный диктант", таковы результаты голосования.

В России "Тотальный диктант" проводится с 2004 года ежегодно. Каждый раз текст диктанта составляет новый российский автор. Голосование за автора диктанта для 2024 года проходит в группе акции в соцсети "ВК", в нем уже приняли участие свыше 1,4 тыс человек. Опрос завершится летом, на данный момент лидером является Наринэ Абгарян, она собрала 52% голосов. Второе место в рейтинге занимает Евгений Гришковец - 37%, на третьем Сергей Лукьяненко - 31%.

Также россияне отдали часть голосов на Яну Вагнер, Алексея Варламова, Михаила Елизарова и других. Участниками опроса были предложены и альтернативные кандидатуры. В частности, россияне хотели бы написать диктант по текст от Виктора Пелевина, Захара Прилепина, Бориса Акунина и даже Джоан Роулинг.

Абгарян прославилась циклом «Манюня», романами «С неба упали три яблока», «Люди, которые всегда со мной» и другими.