Наринэ Абгарян подготовит «Тотальный диктант» в 2024 году

В России "Тотальный диктант" проводится с 2004 года ежегодно. Каждый раз текст диктанта составляет новый российский автор. Голосование за автора диктанта для 2024 года проходит в группе акции в соцсети "ВК", в нем уже приняли участие свыше 1,4 тыс человек. Опрос завершится летом, на данный момент лидером является Наринэ Абгарян, она собрала 52% голосов. Второе место в рейтинге занимает Евгений Гришковец - 37%, на третьем Сергей Лукьяненко - 31%.
Также россияне отдали часть голосов на Яну Вагнер, Алексея Варламова, Михаила Елизарова и других. Участниками опроса были предложены и альтернативные кандидатуры. В частности, россияне хотели бы написать диктант по текст от Виктора Пелевина, Захара Прилепина, Бориса Акунина и даже Джоан Роулинг.
Абгарян прославилась циклом «Манюня», романами «С неба упали три яблока», «Люди, которые всегда со мной» и другими.