Топурия намерен победить Оливейру в первом раунде

Илия Топурия пообещал одержать победу над Оливейрой в первом же раунде. Их бой пройдет в Соединенных Штатах в ближайший уикенд.

Боец смешанного стиля Илия Топурия уверен, что одержит победу над Чарльзом Оливейрой в поединке за звание чемпиона UFC в легком весе, который пройдет в Лас-Вегасе 29 июня.

В беседе с журналистами испанский спортсмен грузинского происхождения отметил, что собирается решить вопрос с победителем в этом поединке в первом же раунде.

"Если я хоть раз нанесу ему повреждение, у него не будет шанса вернуться. Думаю, бой закончится моей победой в первом раунде"

– Илия Топурия

Он добавил, что чувствует превосходство над бразильцем в партере и обладает ударной мощью, с которой его оппоненту пока не доводилось сталкиваться.

Напомним, поединок против Оливейры станет дебютным для Топурия в легком весе. Действующий обладатель чемпионского пояса Ислам Махачев отказался от боя с Топурия и теперь выступает в полусреднем весе.