Вестник Кавказа

Токаев поздравил Путина с победой на выборах

Касым-Жомарт Токаев
© Фото: Сайт президента России
Касым-Жомарт Токаев провел телефонную беседу с Владимиром Путиным. Казахстанский лидер поздравил российского коллегу с победой на выборах президента.

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с победой на президентских выборах, сообщает пресс-служба Аккорды.

Глава государства отметил всенародную поддержку стратегического курса российского лидера. Стороны также обсудили отношения между странами, поступательно развивающиеся в духе стратегического партнерства.

В заключение президенты России и Казахстана договорились о продолжении тесного взаимодействия.

Выборы президента России

Напомним, Владимир Путин на выборах президента России набрал более 87% голосов избирателей после обработки 99% бюллетеней. Это рекордный результат и рекордная явка на президентских выборах в России. 

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