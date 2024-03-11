Токаев поздравил Путина с победой на выборах

Касым-Жомарт Токаев провел телефонную беседу с Владимиром Путиным. Казахстанский лидер поздравил российского коллегу с победой на выборах президента.
Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с победой на президентских выборах, сообщает пресс-служба Аккорды.
Глава государства отметил всенародную поддержку стратегического курса российского лидера. Стороны также обсудили отношения между странами, поступательно развивающиеся в духе стратегического партнерства.
В заключение президенты России и Казахстана договорились о продолжении тесного взаимодействия.
Выборы президента России
Напомним, Владимир Путин на выборах президента России набрал более 87% голосов избирателей после обработки 99% бюллетеней. Это рекордный результат и рекордная явка на президентских выборах в России.