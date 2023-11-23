Токаев: Казахстан станет мировым центром IT-технологий

Глава Республики Казахстан заявил, что страна должна развиваться в сфере информационных технологий и в будущем превратиться в центр притяжения для мировых IT-компаний.

Мировой гаванью информационных технологий станет Республика Казахстан. Такое заявление сделал глава страны Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на церемонии награждения премией "Алтын Сапа". Он подчеркнул, что страна будет проводить обновление многих сфер, в которых накопились проблемы.

"Наша страна должна закрепиться в качестве центра притяжения глобальных цифровых технологий. Казахстан может и должен стать гаванью для офисов крупнейших международных IT-компаний. Все это лишь небольшая часть задач и конкретных результатов нашей работы. Мы обязаны наращивать темп и глубину преобразований по всем направлениям. Проблем в различных сферах накопилось немало. И они закономерно волнуют граждан"

- Касым-Жомарт Токаев

Кроме этого, президент заявил, что будет лично заниматься продвижением сферы искусственного интеллекта в страна. Токаев отметил, что успехи Казахстана во многом зависят от развития этой сферы.

"Крайне важная тема - это создание системы искусственного интеллекта в нашей стране. От успеха данной работы зависит будущее Казахстана и его место в международном сообществе. Поэтому я буду лично курировать это направление, проводить встречи с зарубежными и отечественными специалистами, контролировать выполнение поставленных задач"

- Касым-Жомарт Токаев

Ежегодная премия "Алтын Сапа" проходит в Алматы и вручается самым успешным предпринимателям Казахстана. Инициатором создания премии выступил глава республики Касым-Жомарт Токаев

Предприниматели награждаются в четырех номинациях, где определяются лучший сервис или товары.

Основная цель премии – повысить качество производимых товаров и услуг в Республике Казахстан.