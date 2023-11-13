Алматы на три дня станет центром креативных индустрий Центральной Азии

Представители кино, музыки, образования, fashion-индустрии и IT-сектора Центральной Азии завтра соберутся на ежегодный форум в Алматы, где обсудят инновации и новые веяния креатива.

В Алматы завтра открывается ежегодный трехдневный форум креативных индустрий Центральной Азии Creative Central Asia – 2023, который соберет более 100 экспертов и представителей отрасли из России, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Южной Кореи.

Темами обсуждений участников форума станут основные тенденции и перспективные пути развития креативных индустрий в регионе, передает "АиФ-Казахстан".

Основными темами обсуждения на панельных сессиях станут сферы кино, музыки, образования, fashion-индустрии и IT-сектор, им будут посвящены и тематические лектории и мастер-классы, публичные беседы и ярмарка прикладного искусства.

Не обойдется и без инновационных и экспериментальных работ цифровых художников, которые покажут свои работы в новых направлениях искусства.

Главная цель, которую ставят перед собой организаторы форума - развитие инфраструктуры креативных индустрий, популяризация креативного предпринимательства и привлечение в него международных инвестиций. Это коснется и бренда самого города Алматы.