Вестник Кавказа

Токаев инспектирует Актобе

Токаев инспектирует Актобе
© Фото: пресс-служба президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Актобе – его визит носит рабочий характер, глава государства проинспектирует экономику и культуру региона.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область, передает в своем Telegram-канале Акорда.

Касым-Жомарт Токаев прилетел в аэропорт имени Алии Молдагуловой в Актобе, где его встретили руководители региона.

"Президент планирует ознакомиться с состоянием экономического развития региона, реализуемыми инвестиционными проектами"

- Аккорда

Также в ходе визита казахстанский лидер намерен проинспектировать некоторые социально-культурные объекты области, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

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