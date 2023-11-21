Токаев инспектирует Актобе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Актобе – его визит носит рабочий характер, глава государства проинспектирует экономику и культуру региона.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область, передает в своем Telegram-канале Акорда.
Касым-Жомарт Токаев прилетел в аэропорт имени Алии Молдагуловой в Актобе, где его встретили руководители региона.
"Президент планирует ознакомиться с состоянием экономического развития региона, реализуемыми инвестиционными проектами"
- Аккорда
Также в ходе визита казахстанский лидер намерен проинспектировать некоторые социально-культурные объекты области, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
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