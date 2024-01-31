Тихое вино из Грузии пользуется спросом в России

Россия импортирует тихие вина из трех стран – Италии, Грузии и Испании. Положительная динамика отмечается по грузинской продукции. Наблюдается рост по винам из дружественных стран.

Три страны стали лидерами по поставкам тихих вин в Россию по итогам прошлого года, сообщил глава винного портфеля портфеля Luding Group Евгений Щербаков.

В интервью ТАСС он заявил, что основными экспортерами в этом направлении стали Италия, Грузия и Испания. При этом, по его словам, положительная динамика наблюдается по грузинской продукции.

Щербаков отметил, что в 2023 году Грузия экспортировала в Россию почти на 12% больше вин, чем в 2022 году. При этом эксперт заметил снижение поставок из Италии и Испании.

Кроме того, он добавил, что Россия наращивает рост импорта вин из дружественных стран.