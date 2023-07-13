Тело погибшего мальчика найдено в реке на Кубани

Тело 10-летнего ребенка, пропавшего несколько дней назад, было обнаружено в устье реки. По статье «убийство малолетнего» проводится следствие.

Несколько дней назад кубанские правоохранители заявили о пропаже мальчика десяти лет, ориентировке отмечалось, что у ребенка есть «особенности развития». В субботу стало известно о том, что тело мальчика было найдено в реке.

«По указанию руководителя следственного управления СК РФ по краю [Андрея] Маслова незамедлительно было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)»

– СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время следствие располагает информацией о том, что к правоохранителям с заявлением пропаже ребенка обратилась мать потерпевшего. Также отмечается, что на теле мальчика не было следов, свидетельствующих о том, что ребенок был убит. Для установления точных причин гибели будут проводиться экспертизы. Расследование продолжается.