Вестник Кавказа

Тегерану пора покинуть ДНЯО – депутат парламента ИРИ

Тегерану пора покинуть ДНЯО – депутат парламента ИРИ
© Фото: Tasnim
Пришло время для Ирана выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), такое мнение выразили в профильной комиссии парламента ИРИ, назвав также причину такого решения.

Для Исламской Республики наступило лучшее время, чтобы перестать быть членом Договора о нераспространении ядерного оружия. Соответствующее заявление сделал официальный представитель комиссии нацбезопасности и внешней политике иранского парламента Эбрахим Резаи.

"Сейчас лучшее время, чтобы выйти из ДНЯО"

– парламентарий

По его словам, условия договора изначально предполагали, что он повысит уровень безопасности Ирана, но в действительности получается обратная ситуация: участие в ДНЯО становится причиной ее отсутствия.

Отметим, что только что глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности Ирана к заключению любого соглашения, так как Исламская Республика принципиально не намерена создавать ядерное оружие.

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