Театр Вахтангова заключил соглашение о сотрудничестве с Северной Осетией

В Северной Осетии состоится театральный фестиваль с участием театра Вахтангова. Точная дата мероприятия на данный момент неизвестна.
Театр имени Евгения Вахтангова и Северная Осетия оформили соглашение о сотрудничестве. Об этом заявил сегодня глава региона.
"Буквально две недели назад мы подписали с вахтанговцами соглашение о сотрудничестве и договорились о проведении ежегодного театрального фестиваля в Владикавказе"
– Сергей Меняйло
Он подчеркнул, что у республики сложились дружеские творческие отношения с театром.
"Гордость Осетии - дом выдающегося режиссёра Евгения Вахтангова, уроженца Владикавказа (...) Совсем недавно в республике открыли сцену знаменитого театра в доме, в котором родился и вырос Евгений Вахтангов. После реставрации здесь располагается экспозиция музея"
– руководитель региона
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