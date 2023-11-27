Вестник Кавказа

Театр Вахтангова заключил соглашение о сотрудничестве с Северной Осетией

Театр им.Вахтангова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии состоится театральный фестиваль с участием театра Вахтангова. Точная дата мероприятия на данный момент неизвестна.

Театр имени Евгения Вахтангова и Северная Осетия оформили соглашение о сотрудничестве. Об этом заявил сегодня глава региона.

"Буквально две недели назад мы подписали с вахтанговцами соглашение о сотрудничестве и договорились о проведении ежегодного театрального фестиваля в Владикавказе"

– Сергей Меняйло

Он подчеркнул, что у республики сложились дружеские творческие отношения с театром.

"Гордость Осетии - дом выдающегося режиссёра Евгения Вахтангова, уроженца Владикавказа (...) Совсем недавно в республике открыли сцену знаменитого театра в доме, в котором родился и вырос Евгений Вахтангов. После реставрации здесь располагается экспозиция музея"

– руководитель региона

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