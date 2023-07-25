РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Тбилисское "Динамо" начало 2-й раунд квалификации Лиги Конференций с поражения

Тбилисское &quot;Динамо&quot; начало 2-й раунд квалификации Лиги Конференций с поражения
"Динамо" Тбилиси потерпело поражение в первой встрече 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций. Игра против "Хамрун Спартанс" закончилась победой мальтийской команды со счетом 2:1.

Во вторник, 25 июля, на Мальте состоялся матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между местным клубом "Хамрун Спартанс" и тбилисским "Динамо".

Счет на 59-й минуте открыли гости – отличился нападающий Зоран Марушич. На минуте мальтийская команда отыгралась благодаря точному удару нападающего Джозефа Мбонга. А в компенсированное к матчу время Мбонг оформил дубль, принеся своей команде победу.

Ответный матч пройдет в Тбилиси через неделю.

Грузинская &quot;Дила&quot; вышла в следующий раунд квалификации Лиги Конференций, &quot;Динамо&quot; Батуми – нет

Грузинская "Дила" вышла в следующий раунд квалификации Лиги Конференций, "Динамо" Батуми – нет

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
820 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version