Тбилисское "Динамо" начало 2-й раунд квалификации Лиги Конференций с поражения

Опубликовано: 22:59, 25 июл 2023 (UTC+3 MSK)

"Динамо" Тбилиси потерпело поражение в первой встрече 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций. Игра против "Хамрун Спартанс" закончилась победой мальтийской команды со счетом 2:1.

Во вторник, 25 июля, на Мальте состоялся матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между местным клубом "Хамрун Спартанс" и тбилисским "Динамо".

Счет на 59-й минуте открыли гости – отличился нападающий Зоран Марушич. На минуте мальтийская команда отыгралась благодаря точному удару нападающего Джозефа Мбонга. А в компенсированное к матчу время Мбонг оформил дубль, принеся своей команде победу.

Ответный матч пройдет в Тбилиси через неделю.