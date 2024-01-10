Вестник Кавказа

Тбилиси и Эр-Рияд оформят соглашение о создании межправсовета

Визит премьер-министра Грузии в Саудовскую Аравию в 2022 году
© Фото: сайт премьер-министра Грузии
Соглашение о создании межправсовета состоится в рамках поездки в Саудовскую Аравию главы МИД Грузии. Ожидается, что подписание документа позволит вывести отношения двух стран на новый уровень.

В ближайшее время Грузия и Саудовская Аравия заключат Соглашение о создании межправительственного координационного совета. Об этом рассказали в МИД Грузии.

С этой целью в королевство прибыл глава внешнеполитического ведомства республики Илья Дарчиашвили.

Решение создать совместную межправкомиссию было принято в 2022 году, когда в Саудовскую Аравию приезжал грузинский премьер.

В МИД Грузии ожидают, что подписание документа позволит вывести отношения двух стран на новый уровень, а также внесет значительный вклад в расширение экономических и политических связей.

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