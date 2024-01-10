Тбилиси и Эр-Рияд оформят соглашение о создании межправсовета

Соглашение о создании межправсовета состоится в рамках поездки в Саудовскую Аравию главы МИД Грузии. Ожидается, что подписание документа позволит вывести отношения двух стран на новый уровень.
В ближайшее время Грузия и Саудовская Аравия заключат Соглашение о создании межправительственного координационного совета. Об этом рассказали в МИД Грузии.
С этой целью в королевство прибыл глава внешнеполитического ведомства республики Илья Дарчиашвили.
Решение создать совместную межправкомиссию было принято в 2022 году, когда в Саудовскую Аравию приезжал грузинский премьер.
В МИД Грузии ожидают, что подписание документа позволит вывести отношения двух стран на новый уровень, а также внесет значительный вклад в расширение экономических и политических связей.