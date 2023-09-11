Ташкент не признал «выборы» в Карабахе

Опубликовано: 15:37, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Узбекистан не признал так называемые «выборы президента» фейкового режима на территории Азербайджана. Там подчеркнули, что Ташкент поддерживает суверенитет Азербайджана.

МИД Азербайджана опубликовал заявление, в котором не признает прошедшие 9 сентября «выборы президента» созданного Арменией фейкового режима на территории Азербайджана.

В тексте сказано, что Ташкент поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и осуждает любое вмешательство во внутренние дела этой страны.

Ранее «выборы» сепаратистов осудили в МИД Турции. Там заявили, что они несут урон мирному процессу между Баку и Ереваном, и должны быть осуждены мировым сообществом.