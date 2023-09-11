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Ташкент не признал «выборы» в Карабахе

Ташкент не признал «выборы» в Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Узбекистан не признал так называемые «выборы президента» фейкового режима на территории Азербайджана. Там подчеркнули, что Ташкент поддерживает суверенитет Азербайджана.

МИД Азербайджана опубликовал заявление, в котором не признает прошедшие 9 сентября «выборы президента» созданного Арменией фейкового режима на территории Азербайджана.

В тексте сказано, что Ташкент поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и осуждает любое вмешательство во внутренние дела этой страны.

Ранее «выборы» сепаратистов осудили в МИД Турции. Там заявили, что они несут урон мирному процессу между Баку и Ереваном, и должны быть осуждены мировым сообществом.

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