Таможенный пункт на границе Грузии и Армении возобновил работу

Грузино-армянская граница вновь открыта. Пункт пропуска "Садахло" возобновил свою работу спустя несколько часов перерыва. Информацию об этом озвучили в Службе доходов министерства финансов Грузии.
Сообщается, что сейчас движение происходит в обычном режиме.
"Ввоз и вывоз товаров на таможенной границе Грузии, а также процедуры таможенного контроля физических лиц, пересекающих государственную границу через указанные пункты таможенного пропуска, проходят бесперебойно, с полной нагрузкой"
- Служба доходов Минфина Грузии
Ранее сообщалось, что проезд через границу был закрыт из-за плохих погодных условий.
Накануне в Армении выпало большое количество осадков, что привело к повышению уровня рек. Некоторые из них вышли из берегов и затопили участник дорог. В частности, была подтоплена магистраль к ТПП "Садахло"