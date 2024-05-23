Вестник Кавказа

Таможенный пункт на границе Грузии и Армении возобновил работу

Таможенный пункт на границе Грузии и Армении возобновил работу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автомобилям вновь разрешили проезд через пункт пропуска "Садахло" на грузино-армянской границе. Движение происходит в обычном режиме.

Грузино-армянская граница вновь открыта. Пункт пропуска "Садахло" возобновил свою работу спустя несколько часов перерыва. Информацию об этом озвучили в Службе доходов министерства финансов Грузии.

Сообщается, что сейчас движение происходит в обычном режиме.

"Ввоз и вывоз товаров на таможенной границе Грузии, а также процедуры таможенного контроля физических лиц, пересекающих государственную границу через указанные пункты таможенного пропуска, проходят бесперебойно, с полной нагрузкой"

- Служба доходов Минфина Грузии

Ранее сообщалось, что  проезд через границу был закрыт из-за плохих погодных условий.

Накануне в Армении выпало большое количество осадков, что привело к повышению уровня рек. Некоторые из них вышли из берегов и затопили участник дорог. В частности, была подтоплена магистраль к ТПП "Садахло"

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