Таджикистан откажется от безвиза с Турцией 20 апреля

Таджикистан введет для граждан Турции визовый режим. Он вступит в силу с 20 апреля. В МИД республики заявили, что это проводится с целью реализации взаимности.

Департамент информации МИД Таджикистана сообщил, что визовый режим для граждан Турецкой Республики вступит в силу с 20 апреля.

В ведомстве подчеркнули, что жители этой страны могут обзавестись визой в Таджикистан, если обратятся в посольства или консульства страны за рубежом.

Там же добавили, что визовый режим с Турцией вводится с целью реализации принципа взаимности.

Ранее об ответных действиях Душанбе говорил официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади.

Напомним, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об отмене безвиза для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по общегражданскому паспорту.