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Свыше 60 карабахских армян покинули Ханкенди через Лачинский коридор

Свыше 60 карабахских армян покинули Ханкенди через Лачинский коридор
© Фото: Trend
Армяне, не желавшие получать гражданство Азербайджана, покинули Карабах через Лачинский коридор. Они двинулись в направлении Ханкенди-Горус.

Более 60 армянских жителей Карабахского экономического района Азербайджана покинули город Ханкенди через Лачинский коридор.

Отмечается, что все покинувшие люди имели при себе паспорта Армении. Им организовали свободный переход на ППП «Лачин» в направлении Ханкенди-Горус.

На пропускном пункте у всех лиц проверили документы, за свободным передвижением следили зарубежные СМИ. Ханкенди покинули те жители, которые не захотели получать гражданство Азербайджана.

Это в очередной раз подтверждает, что никаких проблем с функционированием погранпункта «Лачин» нет.

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