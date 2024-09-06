Вестник Кавказа

Свыше 20 человек получили ранения в ДТП в Турции

Свыше 20 человек получили ранения в ДТП в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции произошло ДТП с автобусом. В результате пострадали 23 человека. К месту прибыли полицейские и скорая помощь.

Автобус с пассажирами попал в автоаварию в турецком Айдыне, есть большое количество пострадавших, сообщает местное издание Cumhuriyet.

Туристический транспорт с людьми, который направлялся в Измир на фестиваль, перевернулся на сколькой от дождя дороге.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали 23 человека. Все они были доставлены в больницы.

К месту ДТП прибыло большое количество сотрудников полиции, а также бригад скорой помощи.

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