Свыше 20 человек получили ранения в ДТП в Турции

В Турции произошло ДТП с автобусом. В результате пострадали 23 человека. К месту прибыли полицейские и скорая помощь.

Автобус с пассажирами попал в автоаварию в турецком Айдыне, есть большое количество пострадавших, сообщает местное издание Cumhuriyet.

Туристический транспорт с людьми, который направлялся в Измир на фестиваль, перевернулся на сколькой от дождя дороге.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали 23 человека. Все они были доставлены в больницы.

К месту ДТП прибыло большое количество сотрудников полиции, а также бригад скорой помощи.