Свыше 100 автобусов получит Карачаево-Черкесия за шесть лет

За последние три года КЧР получила в свое распоряжение почти полсотни автобусов. В ближайшие шесть лет региону должны будут передать еще свыше 100 автобусов.

В Карачаево-Черкесию до конца 2030 года завезут 107 автобусов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель республики после встречи с главой Минтранса России Романом Старовойтом.

Рашид Темрезов также поведал, что в течение последних трех лет КЧР было передано почти 50 автобусов.

"С 2022 по 2024 год по линии Минтранса России в республику поставлено 46 автобусов за счет специальных казначейских кредитов. Предусмотрен целевой показатель по увеличению до 85% доли парка общественного транспорта в городах и агломерациях в нормативном состоянии"

– глава региона