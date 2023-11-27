Светомузыкальный фонтан обретет вторую жизнь в Черкесске

Реконструкция знаковой достопримечательности – светомузыкального фонтана – будет проведена в Черкесске. Восстановление локации анонсировал мэр столицы КЧР Алексей Баскаев.

Первый светомузыкальный фонтан обновят в Черкесске – сейчас ему уже 15 лет, и объект нуждается в ремонте, написал в своем канале в Telegram глава города.

По словам Алексей Баскаева, работы начнутся, как только позволит погода. Сначала будет демонтирована прежняя конструкция, затем рабочие приведут в порядок сами трубы. После обновления подсветки завершающим этапом станет установка на фонтане гранитных плит.

"Как и прежде, он будет подсвечен разноцветными лампами, яркость которых, так же как высота и активность водяных потоков, будет синхронизирована с музыкальным сопровождением. Высота струи в центре превысит 10 м, ее окружат множество более мелких струй"

– мэр

Баскаев напомнил, что фонтан был открыт довольно давно – еще в 2009 году. Десять лет он вызывал восторг у туристов и местных жителей, но потом оборудование изветшало.

Отметим, что поющий фонтан находится в центре Черкесска перед мэрией, у перекрестка проспекта Ленина и улицы Умара Алиева.