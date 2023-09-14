Шведские экстремисты перешли на личности

Опубликовано: 12:17, 14 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Yeni Şafak

Шведские сторонники РПК снова сожгли чучело президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который всячески противится одобрению заявки страны на вступление в НАТО. Это не первая такая выходка радикалов.

В Стокгольме перед зданием парламента Швеции, которая ждет одобрения Анкары на вступление в НАТО, сторонники террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) сожгли чучело президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, причем стокгольмская полиция лишь наблюдала за происходящим, пишет турецкая газета Yeni Şafak.

"В Швеции… не прекращаются нападки на национальные и духовные ценности. Наконец, сторонники террористической организации РПК собрались в столице страны Стокгольме и сожгли перед зданием шведского парламента чучело, якобы напоминающее лицо президента Эрдогана. Вместо того чтобы предотвратить провокацию, полиция, находившаяся поблизости, как обычно, наблюдала за происходящим"

- газета Yeni Şafak

На одном из транспарантов, которые несли участники акции, было написано, что они получили разрешение от полиции на проведение 30 сентября в центре Стокгольма демонстрации против вступления Швеции в НАТО.

Издание отмечает, что это не первая подобная антитурецкая акция в Швеции: 11 января группа сторонников террористической организации РПК собралась перед исторической ратушей в Стокгольме, подвесила за ноги к столбу перед зданием куклу, похожую на президента Эрдогана, и выложила видеозапись в социальные сети.

Напомним, последние три месяца Швецию с одобрения полиции страны сотрясают бессмысленные и жестокие антиисламские акции по сожжению священной книги всех мусульман Корана, которые уже осудило не только исламское сообщество, но и представители многих мировых религий. В турецком парламенте заверили, что пока Швеция не выполнит требования Турции и не прекратит поддержку террористических организаций, она не станет членом НАТО.