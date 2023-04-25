Швеция высылает пять российских дипломатов

Опубликовано: 16:22, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из Швеции будут высланы пятеро российских дипломатов. Об этом МИД страны проинформировал российского посла.

Пять российских дипломатов высылаются из Швеции, решение принял МИД скандинавского государства.

"Швеция сегодня вызвала посла России Виктора Татаринцева и сообщила ему, что пяти сотрудникам посольства предлагается покинуть страну, поскольку их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических отношениях",

– сообщил сегодня глава МИД страны Тобиас Билльстрём, передает телеканал SVT.

Российская сторона намерена дать ответ на высылку, пишет ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник.

Напомним, год назад из Стокгольма были высланы три сотрудника российской дипмиссии.