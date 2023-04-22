К чему приведет массовая высылка из Германии российских дипломатов?

Опубликовано: 15:38, 22 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Берлин массово высылает российских дипломатов, сообщает российский МИД. Москва намерена ответить зеркально. Поведение Берлина разрушает отношения России и Германии, указали в МИД.

Массовая высылка российских дипломатов из Германии ведет к разрушению отношений двух стран, отметили сегодня в МИД России.

"Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение",

– говорится в сообщении.

В ведомстве указали на то, что Берлин, устроив "контролируемую утечку" афишировал высылку в СМИ, хотя и заверял, что не намерен этого делать.

Ответ Москвы

Российская сторона, реагируя на враждебные действия Германии, даст зеркальный ответ, и объявит персонами нон-грата германских дипломатов. Планируется значительно ограничить максимальное число сотрудников диппредставительств ФРГ в РФ.

О данном решении 5 апреля МИД уведомил германского посла Гезу Андреаса фон Гайра.

Сколько именно дипломатов вышлет каждая из сторон не сообщается. МИД Германии официально не объявлял о высылке сотрудников дипмиссии России. Телеграм-канала «Подъем» пишет, что из Германии выехали уже 20 российских дипломатов.

История вопроса

В конце марта в германских СМИ появились сообщения о планируемой высылке свыше 30 российских дипломатов, однако представитель МИД Германии не подтвердила этого.

Информация о сокращении Берлином числа российских дипломатов вновь появилась в средствах массовой информации 21 апреля. МИД ФРГ заверяет о постоянном контакте с Москвой "по вопросам кадрового состава" дипредставительств, пишет ТАСС.