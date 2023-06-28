Сухум частично остался без света

Часть Сухума осталась без электроэнергии после пожара на подстанции "ИЭПиТ". Электричество будет подаваться по резервным линиям.
В результате пожара на подстанции "ИЭПиТ" часть Сухума осталась без света. Как сообщает "Черноморэнерго", на месте ведутся восстановительные работы.
По словам главы компании Тимура Джинджолии, электричество в город будет подаваться по резервным линиям.
"Сейчас идет тушение пожара. Думаю, что возгорание скоро будет потушено. После ликвидации пожара приступим к подключению города с других подстанций. Без электричества пока остается весь "ИЭПиТ" и центр Сухума"
– Тимур Джинджолия
Причины пожара устанавливаются.