Сухум частично остался без света

Опубликовано: 15:23, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Часть Сухума осталась без электроэнергии после пожара на подстанции "ИЭПиТ". Электричество будет подаваться по резервным линиям.

В результате пожара на подстанции "ИЭПиТ" часть Сухума осталась без света. Как сообщает "Черноморэнерго", на месте ведутся восстановительные работы.

По словам главы компании Тимура Джинджолии, электричество в город будет подаваться по резервным линиям.

"Сейчас идет тушение пожара. Думаю, что возгорание скоро будет потушено. После ликвидации пожара приступим к подключению города с других подстанций. Без электричества пока остается весь "ИЭПиТ" и центр Сухума"

– Тимур Джинджолия

Причины пожара устанавливаются.