Вестник Кавказа

Сухогруз Blue Shark больше не туристический объект

Сухогруз Blue Shark больше не туристический объект
© Фото: telegram-канал администрации Витязевского сельского округа
Сухогруз, который был выброшен во время шторма на берег около Анапы, спустя месяц снимают с мелководья.

Анапа лишилась туристического объекта. Сегодня морская служба спасения занялась буксировкой сухогруза Blue Shark, который почти месяц простоял на мелководье около Анапы. 

Отмечается, что к кораблю была стянута специальная техника, которая отбуксирует его от берега. 

Все это время на сухогрузе находились члены экипажа. Никто из них не пострадал, также сам корабль и его оборудование находится в рабочем состоянии. 

В конце ноября во время сильного шторма на Черноморское побережье был выброшен сухогруз Blue Shark, который шел под флагом Белиза.

Местные жители организовали платные экскурсии к кораблю. Желающие посмотреть на сухогруз приезжали со всего побережья Краснодарского края.

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