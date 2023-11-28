Сухогруз Blue Shark больше не туристический объект

Сухогруз, который был выброшен во время шторма на берег около Анапы, спустя месяц снимают с мелководья.

Анапа лишилась туристического объекта. Сегодня морская служба спасения занялась буксировкой сухогруза Blue Shark, который почти месяц простоял на мелководье около Анапы.

Отмечается, что к кораблю была стянута специальная техника, которая отбуксирует его от берега.

Все это время на сухогрузе находились члены экипажа. Никто из них не пострадал, также сам корабль и его оборудование находится в рабочем состоянии.

В конце ноября во время сильного шторма на Черноморское побережье был выброшен сухогруз Blue Shark, который шел под флагом Белиза.

Местные жители организовали платные экскурсии к кораблю. Желающие посмотреть на сухогруз приезжали со всего побережья Краснодарского края.