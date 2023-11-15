К анапскому сухогрузу стали водить экскурсии

На Кубани неожиданно появился новый "туристический объект" – всего сутки понадобились местным "бизнесменам", чтобы превратить в него сухогруз Blue Shark, который выбросила на прибрежную мель вчерашняя стихия.

На сайте бесплатных объявлений кубанской Анапы появилось предложение совершить экскурсию к сухогрузу Blue Shark, который накануне оказался на мели возле берега из-за шторма, бушевавшего в Черном море.

Идею оперативно реализовали местные "бизнесмены": просят за экскурсию недорого – от 500 до 1000 рублей с человека, обещая незабываемые впечатления, передает "АиФ-Юг".

Новая "точка притяжения" стоит в поселке Витязево под Анапой где-то в 400 м от берега, на борту судна находятся 21 член экипажа и 2,8 тыс т ячменя, который везли в Египет. Конечно, вряд ли попавшим в такую непростую ситуацию морякам нравится роль "экспонатов", однако ни организаторов "туров", ни их участников, которых с утра набралось немало, этот факт не волнует.

Сидит сухогруз на мели прочно, к тому же речи о его снятии с мели пока не идет – на море по-прежнему неспокойно. К тому же хозяин сухогруза на связь не выходит, пишет Telegram-канал SHOT.

Судну уже прочет судьбу печально известного сухогруза Rio, который в 2018 году сел на мель рядом с Геленджиком и уже стал кубанской достопримечательностью после того, как стоимость его снятия с мели оценили в стоимость самого корабля.