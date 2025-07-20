Вестник Кавказа

Суд во Франции аннулировал ордер на арест Башара Асада

Суд во Франции аннулировал ордер на арест Башара Асада
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Французский суд аннулировал один из ордеров на арест Башара Асада, однако в отношении экс-лидера Сирии может быть продолжено уголовное разбирательство.

Кассационной суд Франции признал недействительным ордер на арест экс-лидера Сирии Башара Асада, информирует Франс Пресс. Инстанция обосновала решение "иммунитетом главы государства". 

"Суд постановил, что никакие исключения не могут отменить личный иммунитет главы государства"

– председатель суда Франции Кристоф Сулар

Отмечается, что Асад может оказаться фигурантом уголовного преследования, так как лишился полномочий главы государства. 

Напомним, что первый международный ордер на арест был выдан Парижем в 2023 году по подозрению в причастности Асада к применению химического оружия в Сирии. Последний из ордеров был выдан зимой этого года за якобы причастность экс-главы Сирии к бомбардировке гражданских объектов в 2017 году.

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