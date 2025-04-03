Суд разрешил Трампу депортировать полмиллиона мигрантов

Американский Верховный Суд (ВС) разрешил нынешней администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа осуществить депортацию свыше полумиллиона мигрантов.
Ранее им разрешалось жить и работать в США, пока их иммиграционные дела находятся на рассмотрении, пишет The Washington Post.
"Верховный суд, разделившийся во мнениях, в пятницу разрешил администрации Трампа на данный момент аннулировать временный правовой статус более 530 тысяч мигрантов с Кубы, из Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, которым было разрешено жить и работать в США на время рассмотрения их иммиграционных дел"
– The Washington Post
В распоряжении сказано, что ВС удовлетворил ходатайство исполнительной власти, требовавшей отменить программу, принятую предыдущей администрацией Джо Байдена.