Вестник Кавказа

Суд разрешил Трампу депортировать полмиллиона мигрантов

Манхэттен
© Фото: Динара Хаирова
Соединенные Штаты депортируют более 500 тыс мигрантов. В пятницу добро на это дал Американский Верховный суд.

Американский Верховный Суд (ВС) разрешил нынешней администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа осуществить депортацию свыше полумиллиона мигрантов.

Ранее им разрешалось жить и работать в США, пока их иммиграционные дела находятся на рассмотрении, пишет The Washington Post.

"Верховный суд, разделившийся во мнениях, в пятницу разрешил администрации Трампа на данный момент аннулировать временный правовой статус более 530 тысяч мигрантов с Кубы, из Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, которым было разрешено жить и работать в США на время рассмотрения их иммиграционных дел"

– The Washington Post

В распоряжении сказано, что ВС удовлетворил ходатайство исполнительной власти, требовавшей отменить программу, принятую предыдущей администрацией Джо Байдена.

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