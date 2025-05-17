Вестник Кавказа

Суд по делу о страшном смертельном пожаре в отеле начался в Турции

Суд по делу о страшном смертельном пожаре в отеле начался в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в Болу проходит первое судебное заседание по делу о страшном пожаре, который унес жизни почти 80 человек. Перед судом предстанут три десятка обвиняемых.

В Турции начался суд по делу о смертельном пожаре, произошедшем в январе в одном из отелей горнолыжного курорта Карталкая. Об этом пишут турецкие средства массовой информации.

Перед судом предстанут 32 обвиняемых по делу.

Отмечается, что 13 подсудимым грозит суммарно до 1998 лет тюрьмы по обвинению в убийстве или причинении телесных повреждений с возможным умыслом. Также предъявлены обвинения в халатном причинении смерти или телесных повреждений 19 лицам. Им грозит до 22,5 лет заключения.

Напомним, 21 января в отеле Grand Kartal в Болу произошел сильный пожар. Его жертвами стали 78 человек, еще 133 получили различные травмы.

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