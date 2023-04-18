Турецкая АЭС Аккую получит новое оборудование "Атоммаша"

Опубликовано: 11:40, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени строители АЭС "Аккую", возводящейся в турецком Мерсине, получат компенсатор давления, который изготовлен для АЭС на волгодонском заводе "Атоммаш".

Волгодонский завод "Атоммаш", входящий в АО "Атомэнергомаш", изготовил и отгрузил компенсатор давления, предназначенный для второго энергоблока АЭС "Аккую" (Турция).

Компенсатор давления - часть основного оборудования реакторного зала АЭС, он предназначен для создания и поддержания необходимого давления в первом контуре реактора. Это толстостенный сосуд с толщиной стенки 165 мм, объемом в 79 кубометров и массой более 180 т, - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

С завода до порта Цимлянского водохранилища компенсатор доставят автотранспортом, затем его погрузят на баржу и отправят в Турцию. По морю он пройдет около 3 тыс км.

Напомним, "Росатом" возводит в Турции АЭС "Аккую", которая строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. АЭС будет включать в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения III+ c повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими характеристиками. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1,2 тыс. МВт.

Стоимость строительства этой АЭС - около $22 млрд.