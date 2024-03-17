Страшная авария в Актюбинской области: погибли граждане Узбекистана

Смертельное ДТП случилось в сегодня на трассе в Казахстане, о трагедии со ссылкой на полицию пишут СМИ. Столкнулись минивэн с пассажирами и грузовой автомобиль.

Восемь человек погибли в автокатастрофе в Актюбинской области, детали страшного ДТП озвучили в полиции.

Авария произошла на трассе Самара – Шымкент. По ней ехала грузовая машина Volvo, у которой в какой-то момент лопнуло колесо. Из-за ЧП водитель потерял управление, и машина оказалась на "встречке". Там грузовик врезался в минивэн.

От удара микроавтобус буквально разорвало на части. В результате травмы, не совместимые с жизнью, получили восемь человек, ехавших в нем. Все они – граждане Узбекистана.