Штормовое предупреждение на несколько дней объявлено на Кубани

В Краснодарском крае синоптики обещают серьезное ухудшение погоды. Удар стихия нанесет сегодня вечером, завтра и послезавтра погодная ситуация останется сложной.

Метеорологи объявили штормовое предупреждение на Кубани, об этом сообщает краевое управление МЧС.

По данным ведомства, погода ухудшится уже сегодня вечером. Завтра, а также следующей ночью и утром понедельника местами на юге региона стихия продолжит бушевать.

Жителям и гостям Кубани стоит приготовиться к мощному дождю и ливню. Кроме них, ожидается гроза, выпадет град. Усилится и ветер – его порывы будут достигать 20-25 м/с.