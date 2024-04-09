Вестник Кавказа

Штормовое предупреждение на несколько дней объявлено на Кубани

Дождь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодарском крае синоптики обещают серьезное ухудшение погоды. Удар стихия нанесет сегодня вечером, завтра и послезавтра погодная ситуация останется сложной.

Метеорологи объявили штормовое предупреждение на Кубани, об этом сообщает краевое управление МЧС.

По данным ведомства, погода ухудшится уже сегодня вечером. Завтра, а также следующей ночью и утром понедельника местами на юге региона стихия продолжит бушевать.

Жителям и гостям Кубани стоит приготовиться к мощному дождю и ливню. Кроме них, ожидается гроза, выпадет град. Усилится и ветер – его порывы будут достигать 20-25 м/с.

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