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Шторм в Крыму - купание запрещено

Шторм в Крыму - купание запрещено
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пляжи Крыма закрыты для купания. Черное море штормит, переправа не работает. Особенно сложная ситуация в Ялте.

Черное море у берегов Крыма штормит, в связи с опасной погодой введен запрет на купание и прогулки по пляжам, сложнее всего ситуация на южном берегу полуострова.

"В регионе действует штормовое предупреждение. Купание в море категорически запрещено – волнение 4 балла. Также во избежание несчастных случаев прошу не подходить к береговой линии"

– администрация Ялты

В Крыму из-за ветра до 25м/с действует штормовое предупреждение, временно закрыта Керченская переправа из-за волнения на море.

Под Ялтой в одном из поселков штормовые волны сорвали с якоря и выбросили на пляж катер, его предстоит отбуксировать.

Погода будет неспокойной еще несколько дней.

Ранее стало известно, что еще около недели продлится бархатный сезон на юге России, температура воды в море остается комфортной во многих локациях.

Бархатный сезон в России завершится в выходные

Бархатный сезон в России завершится в выходные

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