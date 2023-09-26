Шторм в Крыму - купание запрещено

Черное море у берегов Крыма штормит, в связи с опасной погодой введен запрет на купание и прогулки по пляжам, сложнее всего ситуация на южном берегу полуострова.
"В регионе действует штормовое предупреждение. Купание в море категорически запрещено – волнение 4 балла. Также во избежание несчастных случаев прошу не подходить к береговой линии"
– администрация Ялты
В Крыму из-за ветра до 25м/с действует штормовое предупреждение, временно закрыта Керченская переправа из-за волнения на море.
Под Ялтой в одном из поселков штормовые волны сорвали с якоря и выбросили на пляж катер, его предстоит отбуксировать.
Погода будет неспокойной еще несколько дней.
Ранее стало известно, что еще около недели продлится бархатный сезон на юге России, температура воды в море остается комфортной во многих локациях.