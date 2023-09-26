Шторм в Крыму - купание запрещено

Опубликовано: 14:05, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пляжи Крыма закрыты для купания. Черное море штормит, переправа не работает. Особенно сложная ситуация в Ялте.

Черное море у берегов Крыма штормит, в связи с опасной погодой введен запрет на купание и прогулки по пляжам, сложнее всего ситуация на южном берегу полуострова.

"В регионе действует штормовое предупреждение. Купание в море категорически запрещено – волнение 4 балла. Также во избежание несчастных случаев прошу не подходить к береговой линии"

– администрация Ялты

В Крыму из-за ветра до 25м/с действует штормовое предупреждение, временно закрыта Керченская переправа из-за волнения на море.

Под Ялтой в одном из поселков штормовые волны сорвали с якоря и выбросили на пляж катер, его предстоит отбуксировать.

Погода будет неспокойной еще несколько дней.

Ранее стало известно, что еще около недели продлится бархатный сезон на юге России, температура воды в море остается комфортной во многих локациях.