Шторм в Абхазии сегодня - последствия стихии

Минувшей ночью разгул стихии наблюдался в Пицунде, Гагре, Сухуме, Очамчире. Сообщается о подтоплениях, проблемах с электричеством, эвакуации нескольких жителей.

Штормовая погода, с воскресенья бушующая в Черном море, нанесла свой ущерб и в Абхазии.

В Пицунде ветер повалил несколько деревьев и привел к перебоям в подаче электроэнергии, в настоящее время дороги расчищены, значительных ЧП не зафиксировано. Территорию "Курорта Пицунда" засыпало песком, летние кафе возле Кипарисовой аллеи повреждены, в некоторых местах произошли подтопления.

В Гагре непогода привела к подтоплению частных домовладений и туристических мест размещения в первой линии. Были эвакуированы несколько жителей.

"Сейчас спасатели откачивают воду из первых этажей зданий, но шторм не утихает"

– первый замглавы администрации района Адамур Цишба

В гагрском селе Алахадзы шторм снес пляжные кафе и подтопил десяток домов, вода все еще прибывает. Подтоплено также кладбище.

Ущерб, нанесенный стихией, в Гагре еще предстоит подсчитать.

Железная дорога Абхазии не пострадала из-за шторма и ураганного ветра, поваленные на пути деревья были оперативно убраны. При этом повреждения ж/д путей в Сочи сказалось на работе железнодорожного транспорта и на территории Абхазии.

В Очамчыре поваленные ветром деревья повредили линию электропередач, из-за чего часть населения осталась без света. Штормовое море вынесло на берег мусор, частично была заблокирована дорога, сейчас территория расчищается усилиями коммунальщиков.

В Сухуме в микрорайоне Маяк подтопило первый этаж одного жилого дома, эвакуация потребовалась двум людям.

На море продолжается шторм, к вечеру погода должна улучшиться.