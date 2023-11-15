Когда закончится разрушительный шторм в Абхазии?

Шторм в Абхазии, начавшийся ночью и продолжившийся сегодня днем, достаточно скоро прекратится, рассказали в правительстве Абхазии. Метеоролог также объяснила, что происходит с погодой в Абхазии.

Радостные новости о погоде в Абхазии сообщила метеоролог Госкомитета по экологии.

По словам Дианы Трапш, шторма не будет уже завтра, передает Sputnik Абхазия.

Она пояснила, что на побережье Черного моря наблюдаются сильные перепады давления и скачки температуры. Еще в воскресенье температура воздуха составляла 20 градусов, в понедельник она упала до плюс 10-ти.

По прогнозам синоптиков, уточняет Трапш, к шести вечера сегодня по республике пройдет холодный фронт, будет дуть переменный ветер со скоростью 10-15 м/ч. Не исключены ливни с градом, в горах может выпасть снег.

На море ожидается волнение в 4-5 баллов, в перспективе оно увеличится до 6 баллов.

"Все утихнет и уляжется уже завтра. Завтра уже будет обширный антициклон, погодные условия будут соответствовать своим параметрам, то есть параметрам своих ноябрьских отметок"

– Диана Трапш

Синоптик уточнила, что во вторник температура воздуха составит 6-11 градусов, ветер стихнет до 3-8 м/с. Дождя не будет.